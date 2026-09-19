Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345703
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х32х27
Вес, кг.
1.9
Описание товара Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь
Кофеварка эспрессо Polaris PCM 4008AL рожкового типа, способная готовить капучино из молотого кофе. В комплект входит металлическая колба, рассчитанная на 240 мл напитка. Она оборудована удобной ручкой и хорошо подходит для того, чтобы разливать кофе по чашкам.
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Кофеварка эспрессо Polaris PCM 4008AL рожкового типа, способная готовить капучино из молотого кофе. В комплект входит металлическая колба, рассчитанная на 240 мл напитка. Она оборудована удобной ручкой и хорошо подходит для того, чтобы разливать кофе по чашкам.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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