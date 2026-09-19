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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь

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Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 1
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 2
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 3
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 4
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 5
Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 1
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 2
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 3
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 4
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 5
  • Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345703
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Кофеварка
Размеры в упаковке, см
35х32х27
Вес, кг.
1.9

Описание товара Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь

Кофеварка эспрессо Polaris PCM 4008AL рожкового типа, способная готовить капучино из молотого кофе. В комплект входит металлическая колба, рассчитанная на 240 мл напитка. Она оборудована удобной ручкой и хорошо подходит для того, чтобы разливать кофе по чашкам.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Кофеварка
Описание
Кофеварка эспрессо Polaris PCM 4008AL рожкового типа, способная готовить капучино из молотого кофе. В комплект входит металлическая колба, рассчитанная на 240 мл напитка. Она оборудована удобной ручкой и хорошо подходит для того, чтобы разливать кофе по чашкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Polaris PCM 4008AL эспрессо нерж. сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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