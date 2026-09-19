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Мотобур Patriot AE65D 742104465 купить с доставкой в Москве
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Мотобур Patriot AE65D 742104465

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Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 1
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 2
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 3
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 4
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 5
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 6
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 7
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 8
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 9
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 10
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 11
Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 1
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 2
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 3
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 4
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 5
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 6
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 7
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 8
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 9
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 10
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 11
  • Мотобур Patriot AE65D 742104465 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345557
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
42х33х32
Вес, кг.
9.25

Описание товара Мотобур Patriot AE65D 742104465

Бензобур PATRIOT PT AE65D без шнека 742104465 предназначен для земельных работ. Отличается высокой мощностью и производительностью. Таким буром может работать один или два оператора. Сбалансированная конструкция способствует удобной эксплуатации.

Отзывы о товаре Мотобур Patriot AE65D 742104465




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотобур
Описание
Бензобур PATRIOT PT AE65D без шнека 742104465 предназначен для земельных работ. Отличается высокой мощностью и производительностью. Таким буром может работать один или два оператора. Сбалансированная конструкция способствует удобной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Patriot AE65D 742104465 - стоимость товара 13740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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