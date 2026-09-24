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Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) купить с доставкой в Москве
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Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)

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Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 1
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 2
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 3
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 4
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 5
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 6
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 7
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 8
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 9
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 10
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 11
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 12
Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1250
Мощность бензинового двигателя, л.с.
1.7
Объем бензинового двигателя, см^3
43
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
150
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 1
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 2
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 3
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 4
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 5
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 6
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 7
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 8
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 9
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 10
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 11
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 12
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697038
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)
13 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1250
Мощность бензинового двигателя, л.с.
1.7
Объем бензинового двигателя, см^3
43
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
150
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
410х310х310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х29
Вес, кг.
11.02

Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)

Мотобур Зубр МБ1-150 – это мощный и эффективный инструмент, который предназначен для профессиональных и домашних работ на участке. Этот мотобур позволяет легко и быстро проходить через самые твердые грунты, делая работу на участке земли более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ1-150: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ1-150 обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ1-150 имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.

Отзывы о товаре Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1250
Мощность бензинового двигателя, л.с.
1.7
Объем бензинового двигателя, см^3
43
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
150
Развернуть
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
410х310х310
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур Зубр МБ1-150 – это мощный и эффективный инструмент, который предназначен для профессиональных и домашних работ на участке. Этот мотобур позволяет легко и быстро проходить через самые твердые грунты, делая работу на участке земли более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ1-150: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ1-150 обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ1-150 имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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