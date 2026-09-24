Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб.
В наличии
Код товара: 697039
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15 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х31х31
Вес, кг.
14.4
Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)
Мотобур со шнеком Зубр Мб1-200 Н - простой и надежный инструмент для бурения скважин в грунте или льде. Имеет антивибрационную систему. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Мотобур со шнеком Зубр Мб1-200 Н - простой и надежный инструмент для бурения скважин в грунте или льде. Имеет антивибрационную систему. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - данный товар вы можете купить по цене 15190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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