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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) купить с доставкой в Москве
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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)

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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 1
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 2
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 3
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 4
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 5
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 6
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 7
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 8
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 9
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 10
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 11
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 12
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 1
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 2
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 3
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 4
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 5
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 6
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 7
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 8
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 9
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 10
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 11
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 12
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 040 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)
15 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х38
Вес, кг.
11.86

Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)

Мотобур Зубр Мб2-250 позволит быстро набурить в земле лунки под столбы, заборы и ограждения. Не требует прикладывания больших усилий. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.

Отзывы о товаре Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур Зубр Мб2-250 позволит быстро набурить в земле лунки под столбы, заборы и ограждения. Не требует прикладывания больших усилий. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - стоимость товара 15040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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