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Мотобур Зубр МБ2-300 купить с доставкой в Москве
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Мотобур Зубр МБ2-300

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Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 1
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 2
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 3
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Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 6
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 7
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 8
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 9
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 10
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 11
Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 1
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 2
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 3
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 4
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 5
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 6
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 7
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 8
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 9
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 10
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 11
  • Мотобур Зубр МБ2-300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
16 320 руб.  21 330 руб. 
Начислим 262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотобур Зубр МБ2-300
16 320 руб. -23%
21 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 250х800 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х39
Вес, кг.
12.16

Описание товара Мотобур Зубр МБ2-300

Мощный инструмент для бурения отверстий в мягких, твердых, мерзлых грунтах, а также во льду. Мощный 2-х тактный двигатель и универсальная конструкция рамы позволяют быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению. Конструкция рамы мотобура позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения, кроме того обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.

Отзывы о товаре Мотобур Зубр МБ2-300

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально все работает. После работы дам подробнее описания
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления супер..лунку через тромбованный щебень и землю, выкопал . Через месяц использования дополню этот отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу в подарок. Ему понравился завелся сразу хорошо.В деле ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте пришел шнек не на 300 как было заявлено, а на 250. Мы рады такой ошибке )))



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 250х800 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Развернуть
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный инструмент для бурения отверстий в мягких, твердых, мерзлых грунтах, а также во льду. Мощный 2-х тактный двигатель и универсальная конструкция рамы позволяют быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению. Конструкция рамы мотобура позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения, кроме того обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально все работает. После работы дам подробнее описания
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления супер..лунку через тромбованный щебень и землю, выкопал . Через месяц использования дополню этот отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу в подарок. Ему понравился завелся сразу хорошо.В деле ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте пришел шнек не на 300 как было заявлено, а на 250. Мы рады такой ошибке )))


Мотобур Зубр МБ2-300 - стоимость товара 16320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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