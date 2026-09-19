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Мотобур Зубр МБ2-250 купить с доставкой в Москве
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Мотобур Зубр МБ2-250

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Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 1
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 2
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 3
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 4
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 5
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 6
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 7
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 8
Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 1
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 2
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 3
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 4
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 5
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 6
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 7
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 8
  • Мотобур Зубр МБ2-250 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347459
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х37
Вес, кг.
9.15

Описание товара Мотобур Зубр МБ2-250

Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.

Отзывы о товаре Мотобур Зубр МБ2-250




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Зубр МБ2-250 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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