Top.Mail.Ru
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 1
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 2
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 3
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 4
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 5
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 6
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 7
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 8
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 9
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 10
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 11
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 12
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 13
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 14
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 15
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.2
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 1
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 2
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 3
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 4
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 5
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 6
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 7
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 8
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 9
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 10
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 11
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 12
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 13
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 14
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 15
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 180 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)
19 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.2
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Размеры в упаковке, см
81х37х37х20х20
Вес, кг.
17.55

Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)

Мотобур Зубр МБ2-300 Н – это надежный и мощный инструмент для земляных работ на участке. Он оснащен бензиновым двигателем высокой мощности, что позволяет легко пробивать отверстия в твердых грунтах и каменистых почвах. Преимущества и способы использования мотобура Зубр МБ2-300 Н: Бензиновый двигатель: позволяет использовать мотобур в любых условиях, без подключения к сети электропитания. Шнек с быстросъемным креплением: удобен в использовании и позволяет быстро менять насадки. Регулируемая скорость вращения: позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий и задачи. Легкость в использовании: мотобур легко маневрируется и управляется одним человеком. Сопутствующие товары Для более эффективного использования мотобура Зубр МБ2-300 Н, рекомендуем приобрести следующие сопутствующие товары: Насадки для бура: в нашем интернет-магазине вы можете купить насадки разных размеров и форм, которые позволяют использовать бур для различных задач на участке. Масла и смазки: для ухода за мотобуром, необходимо иметь смазочные материалы и масла для двигателя. В нашем магазине вы можете купить качественные масла и смазки, которые продлят срок службы вашего бура. Запчасти и аксессуары: для поддержания работоспособности мотобура Зубр МБ2-300 Н, важно иметь запчасти и аксессуары, такие как свечи, фильтры и прочее. Вы можете приобрести их у нас в магазине. Приспособления: для удобства работы с мотобуром можно купить специальные приспособления, такие как дополнительные ручки и ремни для переноски. Защитное снаряжение: для безопасной работы с мотобуром рекомендуется надеть защитный шлем, очки и перчатки. В нашем магазине вы можете купить все необходимое защитное снаряжение.

Отзывы о товаре Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.2
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
Да
Развернуть
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Описание
Мотобур Зубр МБ2-300 Н – это надежный и мощный инструмент для земляных работ на участке. Он оснащен бензиновым двигателем высокой мощности, что позволяет легко пробивать отверстия в твердых грунтах и каменистых почвах. Преимущества и способы использования мотобура Зубр МБ2-300 Н: Бензиновый двигатель: позволяет использовать мотобур в любых условиях, без подключения к сети электропитания. Шнек с быстросъемным креплением: удобен в использовании и позволяет быстро менять насадки. Регулируемая скорость вращения: позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий и задачи. Легкость в использовании: мотобур легко маневрируется и управляется одним человеком. Сопутствующие товары Для более эффективного использования мотобура Зубр МБ2-300 Н, рекомендуем приобрести следующие сопутствующие товары: Насадки для бура: в нашем интернет-магазине вы можете купить насадки разных размеров и форм, которые позволяют использовать бур для различных задач на участке. Масла и смазки: для ухода за мотобуром, необходимо иметь смазочные материалы и масла для двигателя. В нашем магазине вы можете купить качественные масла и смазки, которые продлят срок службы вашего бура. Запчасти и аксессуары: для поддержания работоспособности мотобура Зубр МБ2-300 Н, важно иметь запчасти и аксессуары, такие как свечи, фильтры и прочее. Вы можете приобрести их у нас в магазине. Приспособления: для удобства работы с мотобуром можно купить специальные приспособления, такие как дополнительные ручки и ремни для переноски. Защитное снаряжение: для безопасной работы с мотобуром рекомендуется надеть защитный шлем, очки и перчатки. В нашем магазине вы можете купить все необходимое защитное снаряжение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...