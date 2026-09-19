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Соединитель угловой Gardena 2764-20 купить с доставкой в Москве
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Соединитель угловой Gardena 2764-20

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Соединитель угловой Gardena 2764-20 - фото 1
Соединитель угловой Gardena 2764-20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
муфта переходная
  • Соединитель угловой Gardena 2764-20 - фото 1
  • Соединитель угловой Gardena 2764-20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344312
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
муфта переходная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х6
Вес, г.
100

Описание товара Соединитель угловой Gardena 2764-20

Соединитель угловой Gardena 2764-20 предназначен для соединения дождевателей Gardena с магистральным шлангом 25 мм в углу участка. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 140°. Самогерметизирующееся приспособление имеет наружную резьбу 3/4”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

Отзывы о товаре Соединитель угловой Gardena 2764-20




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
муфта переходная
Страна производитель
Китай
Описание
Соединитель угловой Gardena 2764-20 предназначен для соединения дождевателей Gardena с магистральным шлангом 25 мм в углу участка. Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение: легко подсоединяется без использования инструментов путем поворота фитинга на 140°. Самогерметизирующееся приспособление имеет наружную резьбу 3/4”. Изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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