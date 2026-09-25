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Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем

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Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745013
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
11.5
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем

Поливочный набор Palisad 67690 включает в себя усиленный шланг, растягивающийся до 15 м, 7-режимный пистолет и штуцерный адаптер. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
11.5
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad 67690 включает в себя усиленный шланг, растягивающийся до 15 м, 7-режимный пистолет и штуцерный адаптер. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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