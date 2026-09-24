Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)
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Характеристики
Описание товара Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)
Осциллирующий разбрызгиватель GRINDA 8-427685_z01 ярко-красного цвета облегчит полив грядок, клумб, газонов. Причем он рассчитан на достаточно большую площадь полива (до 145 м?). Разбрызгиватель изготовлен из прочных материалов (ABS-пластика и стали), устойчивых к перепадам температур и коррозии. Это обеспечивает его длительную и эффективную эксплуатацию. У разбрызгивателя GRINDA 8-427685_z01 устойчивое основание, позволяющее устанавливать его между растений, не повредив их при этом. Площадь полива при этом будет прямоугольной формы. На изогнутой металлической трубе расположены 17 сопел, через которые вода разбрызгивается равномерно мелкими каплями. Угол поворота трубки можно регулировать в пределах 180°. Подключать разбрызгиватель к трубе или шлангу можно через специальный соединитель.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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