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Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C)

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Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
6.5
Высота, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х15х6
Вес, г.
210

Описание товара Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C)

Круговой распылитель RACO 4260-55/667C предназначен для полива участков с высокими растениями площадью до 175 м2. Инструмент оснащен двумя соединительными гнездами для подключения распылителей в одну систему.

Отзывы о товаре Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
6.5
Высота, см
95
Страна производитель
Китай
Описание
Круговой распылитель RACO 4260-55/667C предназначен для полива участков с высокими растениями площадью до 175 м2. Инструмент оснащен двумя соединительными гнездами для подключения распылителей в одну систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель круговой RACO 667C, с 3-мя поворотными соплами, с удлинителем (4260-55/667C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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