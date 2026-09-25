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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE купить с доставкой в Москве
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745281
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х8
Вес, г.
980

Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.

Отзывы о товаре Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Развернуть
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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