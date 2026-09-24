Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 696967
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1 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х5
Вес, г.
180
Описание товара Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 484C 8 режимов 4255-55/484C – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для полива и орошения различных культур. Плавная регулировка напора дает возможность управлять пистолетом одной рукой. Восемь режимов работы (мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя) позволяют подобрать наиболее подходящий для любого растения. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 484C 8 режимов 4255-55/484C – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для полива и орошения различных культур. Плавная регулировка напора дает возможность управлять пистолетом одной рукой. Восемь режимов работы (мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя) позволяют подобрать наиболее подходящий для любого растения. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C) - купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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