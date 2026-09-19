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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341519
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Описание товара Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)
Мойка высокого давления – это удобное решение для регулярной очистки грязных поверхностей. Пистолет Bosch 360° позволяет легко очищать труднодоступные места. Управление одной рукой повышает свободу действий и управляемость, что позволяет быстрее получить результаты. Кроме того, веерную насадку можно регулировать в диапазоне от мощной струи до бережной мойки в зависимости от выполняемой задачи. EasyAquatak 100 можно использовать для очистки автомобилей, мусорных баков, садовой мебели и окон. Кроме того, предусмотрена насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, одновременно наносящая моющее средство для глубокой очистки.
Мойка высокого давления – это удобное решение для регулярной очистки грязных поверхностей. Пистолет Bosch 360° позволяет легко очищать труднодоступные места. Управление одной рукой повышает свободу действий и управляемость, что позволяет быстрее получить результаты. Кроме того, веерную насадку можно регулировать в диапазоне от мощной струи до бережной мойки в зависимости от выполняемой задачи. EasyAquatak 100 можно использовать для очистки автомобилей, мусорных баков, садовой мебели и окон. Кроме того, предусмотрена насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, одновременно наносящая моющее средство для глубокой очистки.
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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