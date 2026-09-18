Водонагреватель De Luxe W100V1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Водонагреватель De Luxe W100V1
Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 182 руб. 13 990 руб.2796 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
-
В наличииЦена 11 500 руб. 13 440 руб.2875 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
-
В наличииЦена 11 571 руб. 13 540 руб.2893 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
-
В наличииЦена 11 780 руб. 16 600 руб.2945 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Curry
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror
-
В наличииЦена 12 996 руб. 15 200 руб.3249 руб. в СплитВодонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PR...
-
В наличииЦена 13 330 руб. 20 780 руб.3333 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 80 Interio
-
В наличииЦена 13 500 руб. 17 450 руб.3375 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter
Отзывы о товаре Водонагреватель De Luxe W100V1