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Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro купить с доставкой в Москве
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Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

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Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 1
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 2
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 3
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 4
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 5
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 6
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 7
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 8
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 9
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 10
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 11
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 12
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 13
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 14
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 15
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 16
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 17
Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 1
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 2
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 3
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 4
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 5
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 6
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 7
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 8
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 9
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 10
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 11
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 12
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 13
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 14
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 15
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 16
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 17
  • Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337793
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
34 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
3
Дополнительные функции
ионизация, автоотключение через 60 мин
Защита от перегрева
да
Индикация
включения / температуры
Количество режимов нагрева
6
Комплектация
плойка, термосумка-коврик, инструкция
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220°C
Мощность
65 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х13х6
Вес, г.
742

Описание товара Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск. Турмалиновое покрытие пластин Tourmaline PROF. Турмалиновая ионизация. Удлиненные пластины 150 мм. Регулировка температуры 120-220 ?С. Шарнирное вращение шнура на 360 ?С. Автоотключение через 60 минут. Покрытие Soft Touch. Удобная петля для подвешивания. Удлиненный шнур: 3 метра. Термосумка-коврик в комплекте. Мощность: 65 Вт. Диаметр: 34 мм. Готов к работе за 30 сек.

Отзывы о товаре Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
34 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
3
Дополнительные функции
ионизация, автоотключение через 60 мин
Защита от перегрева
да
Индикация
включения / температуры
Количество режимов нагрева
6
Комплектация
плойка, термосумка-коврик, инструкция
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220°C
Развернуть
Мощность
65 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Описание
Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск. Турмалиновое покрытие пластин Tourmaline PROF. Турмалиновая ионизация. Удлиненные пластины 150 мм. Регулировка температуры 120-220 ?С. Шарнирное вращение шнура на 360 ?С. Автоотключение через 60 минут. Покрытие Soft Touch. Удобная петля для подвешивания. Удлиненный шнур: 3 метра. Термосумка-коврик в комплекте. Мощность: 65 Вт. Диаметр: 34 мм. Готов к работе за 30 сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro - по цене 1700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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