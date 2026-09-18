Top.Mail.Ru
Фен Sakura SA-4038BK Professional купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Sakura SA-4038BK Professional

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 1
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 2
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 3
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 4
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 5
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 6
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 1
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 2
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 3
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 4
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 5
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 6
  • Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
2.2
Цвет
черный
Комплектация
фен; насадка-концентратор - 2шт.
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
939

Описание товара Фен Sakura SA-4038BK Professional

Фен Sakura SA-4038BK Professional обладает высокой мощностью (2400 Вт) и оборудован профессиональным AC-мотором, обеспечивающим длительную эксплуатацию при самом интенсивном использовании. Он наделен 4 температурными и 2 скоростными режимами, регулирующимися независимо друг от друга, что означает 8 вариантов работы. Холодный воздух начинает подаваться очень быстро даже после того, как использовался горячий. Sakura SA-4038BK Professional комплектуется двумя насадками-концентраторами разной ширины, обеспечивающими высокую плотность воздушного потока. На ручке есть удобная петелька для подвешивания, позволяющая удобно хранить и быстро включать прибор в работу.

Отзывы о товаре Фен Sakura SA-4038BK Professional




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SAKURA
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
2.2
Цвет
черный
Комплектация
фен; насадка-концентратор - 2шт.
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Sakura SA-4038BK Professional обладает высокой мощностью (2400 Вт) и оборудован профессиональным AC-мотором, обеспечивающим длительную эксплуатацию при самом интенсивном использовании. Он наделен 4 температурными и 2 скоростными режимами, регулирующимися независимо друг от друга, что означает 8 вариантов работы. Холодный воздух начинает подаваться очень быстро даже после того, как использовался горячий. Sakura SA-4038BK Professional комплектуется двумя насадками-концентраторами разной ширины, обеспечивающими высокую плотность воздушного потока. На ручке есть удобная петелька для подвешивания, позволяющая удобно хранить и быстро включать прибор в работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...