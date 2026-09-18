Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Фен Sakura SA-4038BK Professional обладает высокой мощностью (2400 Вт) и оборудован профессиональным AC-мотором, обеспечивающим длительную эксплуатацию при самом интенсивном использовании. Он наделен 4 температурными и 2 скоростными режимами, регулирующимися независимо друг от друга, что означает 8 вариантов работы. Холодный воздух начинает подаваться очень быстро даже после того, как использовался горячий.
Sakura SA-4038BK Professional комплектуется двумя насадками-концентраторами разной ширины, обеспечивающими высокую плотность воздушного потока. На ручке есть удобная петелька для подвешивания, позволяющая удобно хранить и быстро включать прибор в работу.
Фен Sakura SA-4038BK Professional обладает высокой мощностью (2400 Вт) и оборудован профессиональным AC-мотором, обеспечивающим длительную эксплуатацию при самом интенсивном использовании. Он наделен 4 температурными и 2 скоростными режимами, регулирующимися независимо друг от друга, что означает 8 вариантов работы. Холодный воздух начинает подаваться очень быстро даже после того, как использовался горячий.
Sakura SA-4038BK Professional комплектуется двумя насадками-концентраторами разной ширины, обеспечивающими высокую плотность воздушного потока. На ручке есть удобная петелька для подвешивания, позволяющая удобно хранить и быстро включать прибор в работу.
Фен Sakura SA-4038BK Professional - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Sakura SA-4038BK Professional