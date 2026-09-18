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Кабель Gembird Cablexpert 3.5 Jack F - 2x3.5 Jack M CCA-418W White купить с доставкой в Москве
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Кабель Gembird Cablexpert 3.5 Jack F - 2x3.5 Jack M CCA-418W White

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Кабель Gembird Cablexpert 3.5 Jack F - 2x3.5 Jack M CCA-418W White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
60 руб.  72 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328622
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
20х8х1
Вес, г.
70

Описание товара Кабель Gembird Cablexpert 3.5 Jack F - 2x3.5 Jack M CCA-418W White

Комбинированный аудио кабель для подключения 4х контактной гарнитуры подойдет для подключения смартфонов, планшетных компьютеров и любых других аудиовоспроизводящих устройств с разъемом 3.5 mm mini-jack к портативным, автомобильным или домашним акустическим системам.

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Описание
Комбинированный аудио кабель для подключения 4х контактной гарнитуры подойдет для подключения смартфонов, планшетных компьютеров и любых других аудиовоспроизводящих устройств с разъемом 3.5 mm mini-jack к портативным, автомобильным или домашним акустическим системам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Gembird Cablexpert 3.5 Jack F - 2x3.5 Jack M CCA-418W White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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