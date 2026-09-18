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Мини-печь Delta D-0123 Green купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Delta D-0123 Green

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Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 1
Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 2
Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
  • Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 1
  • Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 2
  • Мини-печь Delta D-0123 Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327043
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
мини-печь
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
10.2

Описание товара Мини-печь Delta D-0123 Green

Духовка электрическая предназначена для приготовления мясных, рыбных, овощных блюд, а также выпечки изделий из теста в бытовых либо аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах. Два ТЭНа повышенной мощности: верхний и нижний. Специальное покрытие внутренней камеры концентрирует тепло, облегчает чистку и уход. Дверца из термостойкого стекла. Решетка. Прямоугольный противень. Регулируемая высота полки. Световой индикатор работы. Три режима работы. Регулировка температуры от 50° до 320°С. Функция автоотключения - отключение духовки по окончании времени приготовления. Звуковое оповещение о конце приготовления. Таймер на 90 минут.

Отзывы о товаре Мини-печь Delta D-0123 Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
мини-печь
Описание
Духовка электрическая предназначена для приготовления мясных, рыбных, овощных блюд, а также выпечки изделий из теста в бытовых либо аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах. Два ТЭНа повышенной мощности: верхний и нижний. Специальное покрытие внутренней камеры концентрирует тепло, облегчает чистку и уход. Дверца из термостойкого стекла. Решетка. Прямоугольный противень. Регулируемая высота полки. Световой индикатор работы. Три режима работы. Регулировка температуры от 50° до 320°С. Функция автоотключения - отключение духовки по окончании времени приготовления. Звуковое оповещение о конце приготовления. Таймер на 90 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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