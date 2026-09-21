Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Объем
33 л
Максимальная температура
250 °C
Мощность
1500 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, подсветка, 3 режима работы, звуковая индикация, поддержание температуры
Объем
33 л
Максимальная температура
250 °C
Управление
механическое
Мощность
1500 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х37
Вес, кг.
11.7
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY084 33л. 1500Вт бежевый/хром
Мини-печь Hyundai MIO-HY084 в бежевом ретро-стиле с хромированными элементами — это отличное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Объем 33 литра и мощность 1500 Вт делают её подходящей для приготовления разнообразных блюд. Три режима работы — верхний нагрев, нижний нагрев и верхний плюс нижний нагрев — дают возможность точно регулировать процесс готовки. Температура в духовке регулируется до 250 °C, что открывает дополнительные возможности для кулинарных экспериментов. Механическое управление с тремя круглыми регуляторами обеспечивает лёгкость в эксплуатации, а световой индикатор и таймер позволяют следить за временем приготовления. В комплект входят съемная решетка, противень с размерами 377.6x298x20.5 см и съемная ручка для поддона, а также поддон для сбора крошек и масла. Открытие двери вниз с ручкой делает процесс использования максимально комфортным. Инструкция на русском языке помогает быстро освоить все функции.
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, подсветка, 3 режима работы, звуковая индикация, поддержание температуры
Объем
33 л
Максимальная температура
250 °C
Управление
механическое
Развернуть
Мощность
1500 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY084 в бежевом ретро-стиле с хромированными элементами — это отличное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Объем 33 литра и мощность 1500 Вт делают её подходящей для приготовления разнообразных блюд. Три режима работы — верхний нагрев, нижний нагрев и верхний плюс нижний нагрев — дают возможность точно регулировать процесс готовки. Температура в духовке регулируется до 250 °C, что открывает дополнительные возможности для кулинарных экспериментов. Механическое управление с тремя круглыми регуляторами обеспечивает лёгкость в эксплуатации, а световой индикатор и таймер позволяют следить за временем приготовления. В комплект входят съемная решетка, противень с размерами 377.6x298x20.5 см и съемная ручка для поддона, а также поддон для сбора крошек и масла. Открытие двери вниз с ручкой делает процесс использования максимально комфортным. Инструкция на русском языке помогает быстро освоить все функции.
Мини-печь Hyundai MIO-HY084 33л. 1500Вт бежевый/хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY084 33л. 1500Вт бежевый/хром