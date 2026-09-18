Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326841
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крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х48х34
Вес, кг.
2.95
Описание товара Миксер стационарный Vitek VT-1419 BK
В модели миксера VT-1419 BK предусмотрена отличная функция, которая освобождает любую хозяйку от участия в процессе взбивания или перемешивания – это автоматическое вращение стальной чаши. Одновременно с этим в устройстве предусмотрено 5 скоростей, что позволяет достигать разной консистенции взбиваемых ингредиентов. Большой плюс для такого устройства – наличие турборежима. Благодаря этой функции Вы с легкостью приготовите нежное и воздушное тесто. При помощи миксера Вы не только с легкостью замесите тесто или взобьете яйца, но и приготовите изысканные соусы. Чаша прибора выполнена из высококачественной стали, которая гарантирует более долгий срок службы. Объем чаши 4,0 л и Вы сможете приготовить сразу большое количество смеси для приготовления блюд.
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Россия
Описание
В модели миксера VT-1419 BK предусмотрена отличная функция, которая освобождает любую хозяйку от участия в процессе взбивания или перемешивания – это автоматическое вращение стальной чаши. Одновременно с этим в устройстве предусмотрено 5 скоростей, что позволяет достигать разной консистенции взбиваемых ингредиентов. Большой плюс для такого устройства – наличие турборежима. Благодаря этой функции Вы с легкостью приготовите нежное и воздушное тесто. При помощи миксера Вы не только с легкостью замесите тесто или взобьете яйца, но и приготовите изысканные соусы. Чаша прибора выполнена из высококачественной стали, которая гарантирует более долгий срок службы. Объем чаши 4,0 л и Вы сможете приготовить сразу большое количество смеси для приготовления блюд.
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