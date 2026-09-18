Чехол Riva 7703 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%870 руб. 1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
233
Описание товара Чехол Riva 7703 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
Чехол Riva 7703 выглядит весьма необычно: выдержанный в ярком красном цвете чехол застегивается на молнию, тем самым надежно удерживая содержимое внутри, не допуская его возможных повреждений. Просто разместите свой ноутбук диагональю до 13.3 дюйма в таком чехле и транспортируйте или хранит устройство, не опасаясь пыли и влаги, появления трещин или царапин. С такой защитой ваш ноутбук будет долго радовать вас функционалом и стильным обликом. Riva 7703 изготовлен из полиэстера – это износоустойчивый и «дышащий» материал, его можно стирать, он быстро сохнет и не теряет формы.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Чехол Riva 7703 выглядит весьма необычно: выдержанный в ярком красном цвете чехол застегивается на молнию, тем самым надежно удерживая содержимое внутри, не допуская его возможных повреждений. Просто разместите свой ноутбук диагональю до 13.3 дюйма в таком чехле и транспортируйте или хранит устройство, не опасаясь пыли и влаги, появления трещин или царапин. С такой защитой ваш ноутбук будет долго радовать вас функционалом и стильным обликом. Riva 7703 изготовлен из полиэстера – это износоустойчивый и «дышащий» материал, его можно стирать, он быстро сохнет и не теряет формы.
Чехол Riva 7703 для ноутбука 13.3" красный полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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