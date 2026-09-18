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Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125)

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Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323835
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
75

Описание товара Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.



Теги товара: 3D стекла

Отзывы о товаре Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.


Теги товара: 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 10 Lite 3D (УТ000017125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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