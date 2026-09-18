Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель-переходник
Разъем 1
Jack 3.5 (m)
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
универсальная
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%1 350 руб. 1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель-переходник
Разъем подключения
mini-jack 3.5, USB Type-C
Разъем 1
Jack 3.5 (m)
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
универсальная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
90
Описание товара Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый
Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый Адаптер USB-C для наушников с разъёмом 3,5 мм позволяет подключать аксессуары со стандартным аудиоразъёмом, например наушники или колонки, к устройствам с портом USB-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель-переходник
Разъем подключения
mini-jack 3.5, USB Type-C
Разъем 1
Jack 3.5 (m)
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
универсальная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый Адаптер USB-C для наушников с разъёмом 3,5 мм позволяет подключать аксессуары со стандартным аудиоразъёмом, например наушники или колонки, к устройствам с портом USB-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Переходник Apple MU7E2ZM/A mini-Jack 3.5 (m) USB Type-C (m) белый