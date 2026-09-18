Штатив Godox MT-01 настольный
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, металл, резина
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
2.8
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314378
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, металл, резина
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
2.8
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х4
Вес, г.
200
Описание товара Штатив Godox MT-01 настольный
Годокс MT01 Mini Tripod подходит для серии зеркальных фотокамер DSLR / без зеркал, DV, видеокамер, вспышек и светодиодных видеоэкранов с 1/4 монтажной розеткой. Также подходит для новейшей вспышки AD2 от Godox и вспышки телефона Godox A1.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, металл, резина
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
2.8
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
21
Страна производитель
Китай
Годокс MT01 Mini Tripod подходит для серии зеркальных фотокамер DSLR / без зеркал, DV, видеокамер, вспышек и светодиодных видеоэкранов с 1/4 монтажной розеткой. Также подходит для новейшей вспышки AD2 от Godox и вспышки телефона Godox A1.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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