Штатив Falcon Eyes LitePod 139
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700701
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х9х9
Вес, г.
900
Описание товара Штатив Falcon Eyes LitePod 139
Falcon Eyes LitePod 139 — штатив для съемки цифровыми камерами DSLR и видеокамерами, с несъемной 2D-головкой на регулируемой по высоте центральной колонне, с 4-секционными ногами, пузырьковым уровнем.. Максимальная высота 139 см. Вес устанавливаемого оборудования не более 2.5 кг.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes LitePod 139 — штатив для съемки цифровыми камерами DSLR и видеокамерами, с несъемной 2D-головкой на регулируемой по высоте центральной колонне, с 4-секционными ногами, пузырьковым уровнем.. Максимальная высота 139 см. Вес устанавливаемого оборудования не более 2.5 кг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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