Штатив Falcon Eyes Travel PRO 1600
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
53
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
53
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х11х11
Вес, кг.
1.6
Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel PRO 1600
Falcon Eyes Travel PRO 1600-стильный и легкий трехсекционный штатив с адаптером для смартфона в комплекте. Штатив высотой до 1,57 м и нагрузочной способностью до 4 кг предназначен для фиксации DSLR камеры либо телефона при выездной или домашней съемке.Яркий дизайн, небольшой вес и наличие сумки-чехла делает штатив Travel PRO 1600 незаменимым аксессуаром для фото- видеомейкеров в путешествии.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
53
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Travel PRO 1600-стильный и легкий трехсекционный штатив с адаптером для смартфона в комплекте. Штатив высотой до 1,57 м и нагрузочной способностью до 4 кг предназначен для фиксации DSLR камеры либо телефона при выездной или домашней съемке.Яркий дизайн, небольшой вес и наличие сумки-чехла делает штатив Travel PRO 1600 незаменимым аксессуаром для фото- видеомейкеров в путешествии.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 1600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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