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Футляр для театрального бинокля Veber купить с доставкой в Москве
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Футляр для театрального бинокля Veber

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Футляр для театрального бинокля Veber - фото 1
Футляр для театрального бинокля Veber - фото 2
Футляр для театрального бинокля Veber - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Футляр для театрального бинокля Veber - фото 1
  • Футляр для театрального бинокля Veber - фото 2
  • Футляр для театрального бинокля Veber - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
490 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314367
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для биноклей серии Veber Opera 3х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Футляр для театрального бинокля Veber

Аксессуары для оптических приборов Veber разработаны для того, чтобы улучшить функциональность и удобство использования вашего оптического оборудования. Бренд Veber славится своим качественным подходом к производству, предлагая надежные и долговечные решения для любителей и профессионалов. Эти аксессуары идеально подходят для телескопов, биноклей, микроскопов и других оптических устройств. Они обеспечивают высокую точность и удобство в процессе наблюдения. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим астрономом, охотником или просто любителем природы, аксессуары Veber помогут вам добиться наилучших результатов. Veber предлагает широкий ассортимент аксессуаров, который включает в себя элементы защиты, крепления, адаптеры и другие полезные компоненты. Все изделия выполнены из высококачественных материалов и прошли тщательные испытания на прочность. Выбирая аксессуары Veber, вы инвестируете в надежность и эффективность своей оптической техники.

Отзывы о товаре Футляр для театрального бинокля Veber

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел вовремя и в хорошем качестве. Как раз ко дню рождения директора театра.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Роза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, покупаю уже вторую для биноклей подругам
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Роза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже смотрится, бинокль лег отлично и даже салфеточка ))), пока ничего не сломалось, подарок получился превосходный, обрамление для бинокля просто шикарное.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая коробочка, бинокль помещается хорошо. Лично для меня по размерам оказалась очень большой, в сумочку театральную не поместилась. Жалко.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Алена В.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, бинокль вплотную влезает, но забирать не стала, решила, что не так уж нужен.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший футлярчик, поместился бинокль с цепочкой и ручкой!!! приятный красный бархат, внутри мягкая подушечка, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Михаил Крынин

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль в него влазит плотно, не болтается. Крышка при закрытии не болтается, фиксируется хорошо. За такие деньги наверное лучше и не надо
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
футляр брал для театрального бинокля, сначала померил не подошло, но оказалось, я неправильно влаживал. вообщем отличный футляр
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Футляр понравился. Качество хорошее, бинокль вставляется плотно, чуть-чуть приложить усилие. Упакован был очень хорошо. Спасибо, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль поместился с трудом, нужно утопить его строго горизонтально) не как на фото



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для биноклей серии Veber Opera 3х25
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Veber разработаны для того, чтобы улучшить функциональность и удобство использования вашего оптического оборудования. Бренд Veber славится своим качественным подходом к производству, предлагая надежные и долговечные решения для любителей и профессионалов. Эти аксессуары идеально подходят для телескопов, биноклей, микроскопов и других оптических устройств. Они обеспечивают высокую точность и удобство в процессе наблюдения. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим астрономом, охотником или просто любителем природы, аксессуары Veber помогут вам добиться наилучших результатов. Veber предлагает широкий ассортимент аксессуаров, который включает в себя элементы защиты, крепления, адаптеры и другие полезные компоненты. Все изделия выполнены из высококачественных материалов и прошли тщательные испытания на прочность. Выбирая аксессуары Veber, вы инвестируете в надежность и эффективность своей оптической техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел вовремя и в хорошем качестве. Как раз ко дню рождения директора театра.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Роза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, покупаю уже вторую для биноклей подругам
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Роза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже смотрится, бинокль лег отлично и даже салфеточка ))), пока ничего не сломалось, подарок получился превосходный, обрамление для бинокля просто шикарное.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая коробочка, бинокль помещается хорошо. Лично для меня по размерам оказалась очень большой, в сумочку театральную не поместилась. Жалко.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Алена В.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, бинокль вплотную влезает, но забирать не стала, решила, что не так уж нужен.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший футлярчик, поместился бинокль с цепочкой и ручкой!!! приятный красный бархат, внутри мягкая подушечка, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Михаил Крынин

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль в него влазит плотно, не болтается. Крышка при закрытии не болтается, фиксируется хорошо. За такие деньги наверное лучше и не надо
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
футляр брал для театрального бинокля, сначала померил не подошло, но оказалось, я неправильно влаживал. вообщем отличный футляр
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Футляр понравился. Качество хорошее, бинокль вставляется плотно, чуть-чуть приложить усилие. Упакован был очень хорошо. Спасибо, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль поместился с трудом, нужно утопить его строго горизонтально) не как на фото


Футляр для театрального бинокля Veber - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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