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Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля купить с доставкой в Москве
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Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля

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Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 1
Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 2
Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 3
Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 1
  • Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 2
  • Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 3
  • Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314321
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Высота, см
22
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля

Видеообзор на Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля

Видеообзор Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля
 

Отзывы о товаре Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Высота, см
22
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля

Видеообзор Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 150BW с линзой Френеля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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