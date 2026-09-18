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Отражатель Falcon Eyes SR-56T(BW) купить с доставкой в Москве
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Отражатель Falcon Eyes SR-56T(BW)

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Отражатель Falcon Eyes SR-56T(BW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портретная тарелка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231293
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Портретная тарелка
Ширина, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х56х23
Вес, кг.
2.4

Описание товара Отражатель Falcon Eyes SR-56T(BW)

Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-56T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Данный вид рефлекторов получил признание фотографов-портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-55.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes SR-56T(BW)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Портретная тарелка
Ширина, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-56T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Данный вид рефлекторов получил признание фотографов-портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-55.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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