Рассеиватель Lastolite LL LR3507 TriGrip Diffuser 2 Stop 45см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384400
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х3
Вес, г.
300
Описание товара Рассеиватель Lastolite LL LR3507 TriGrip Diffuser 2 Stop 45см
Вместо диффузора правильной формы диффузоры TriGrip используют треугольную конструкцию, которая обеспечивает гораздо более прочную и стабильную структуру. Они также имеют формованную ручку с фиксирующим ремнем, позволяющую точно позиционировать их одной рукой. Это означает, что свет может рассеиваться в неудобных местах, где раньше требовалась система подставки. Фиксирующий ремешок также позволяет удерживать отражатель, не хватаясь за ручку, уменьшая давление на запястье и пальцы при длительном удерживании.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Вместо диффузора правильной формы диффузоры TriGrip используют треугольную конструкцию, которая обеспечивает гораздо более прочную и стабильную структуру. Они также имеют формованную ручку с фиксирующим ремнем, позволяющую точно позиционировать их одной рукой. Это означает, что свет может рассеиваться в неудобных местах, где раньше требовалась система подставки. Фиксирующий ремешок также позволяет удерживать отражатель, не хватаясь за ручку, уменьшая давление на запястье и пальцы при длительном удерживании.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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