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Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 купить с доставкой в Москве
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Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075

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Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 1
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 2
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 3
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 4
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 5
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 1
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 2
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 3
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 4
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 5
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232169
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Отражатель
Высота, см
6
Ширина, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х62х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075

Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах. В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.

Отзывы о товаре Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Отражатель
Высота, см
6
Ширина, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах. В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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