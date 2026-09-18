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Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232169
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Описание товара Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах. В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах. В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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