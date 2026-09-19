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Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см купить с доставкой в Москве
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Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см

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Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384398
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, г.
300

Описание товара Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см

Крышка HaloCompact, 82 см (32 дюйма), мягкий серебристый диффузор - это замена или альтернативная крышка для использования с отражателем или диффузором HaloCompact. Уникальная запатентованная ткань диффузора состоит из нашей стандартной поверхности диффузора с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.

Отзывы о товаре Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Описание
Крышка HaloCompact, 82 см (32 дюйма), мягкий серебристый диффузор - это замена или альтернативная крышка для использования с отражателем или диффузором HaloCompact. Уникальная запатентованная ткань диффузора состоит из нашей стандартной поверхности диффузора с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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