Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
351x452x262 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х29
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS, соло, 20 л 015473 предназначена для приготовления и разогрева пищи.3D TurboHeat: система равномерного распределения микроволн и приготовления с 3-х сторон.ECO разогрев: современный фильтр защиты.PRO-3 EASY CARE: инновационное покрытие легкой очистки.Эффективная защита магнетрона.14 программ автоменю.Функция размораживания по весу.Объем внутренней камеры: 20 л.10 лет гарантии на покрытие от коррозии.Рабочая мощность - 700 Вт.Номинальная потребляемая мощность - 1200 Вт.Вращающееся стеклянное блюдо, d 245 мм.Подсветка во время работы.ЖК-дисплей.Блокировка от детей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
351x452x262 мм
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS, соло, 20 л 015473 предназначена для приготовления и разогрева пищи.3D TurboHeat: система равномерного распределения микроволн и приготовления с 3-х сторон.ECO разогрев: современный фильтр защиты.PRO-3 EASY CARE: инновационное покрытие легкой очистки.Эффективная защита магнетрона.14 программ автоменю.Функция размораживания по весу.Объем внутренней камеры: 20 л.10 лет гарантии на покрытие от коррозии.Рабочая мощность - 700 Вт.Номинальная потребляемая мощность - 1200 Вт.Вращающееся стеклянное блюдо, d 245 мм.Подсветка во время работы.ЖК-дисплей.Блокировка от детей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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