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Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 купить с доставкой в Москве
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Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1

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Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 1
Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 2
Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
  • Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 1
  • Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 2
  • Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 314015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1
1 320 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х5
Вес, г.
300

Описание товара Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1

Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 Лучше освещает за счет большей величины светового потока. Незначительное энергопотребление (20–30 Вт) снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. Длительный срок службы (до 30 тысяч часов) позволяет реже задумываться о замене. Мгновенное включение и выключение обеспечивает удобство использования

Отзывы о товаре Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
30
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 Лучше освещает за счет большей величины светового потока. Незначительное энергопотребление (20–30 Вт) снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. Длительный срок службы (до 30 тысяч часов) позволяет реже задумываться о замене. Мгновенное включение и выключение обеспечивает удобство использования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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