Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 314015
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 320 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х5
Вес, г.
300
Описание товара Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1
Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 Лучше освещает за счет большей величины светового потока. Незначительное энергопотребление (20–30 Вт) снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. Длительный срок службы (до 30 тысяч часов) позволяет реже задумываться о замене. Мгновенное включение и выключение обеспечивает удобство использования
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Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 Лучше освещает за счет большей величины светового потока. Незначительное энергопотребление (20–30 Вт) снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. Длительный срок службы (до 30 тысяч часов) позволяет реже задумываться о замене. Мгновенное включение и выключение обеспечивает удобство использования
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Лампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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