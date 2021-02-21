Презервативы MAXUS Классические в железном кейсе № 15

Классические презервативы Maxus Classic - это не только безупречная защита, это модный аксессуар, подчеркивающий статус своего обладателя. Гладкая поверхность презервативов улучшает скольжение и придает процессу максимальный комфорт. Обильная смазка облегчает проникновение и защищает нежную кожу партнерши от натираний и микротравм. Высокое качество натурального латекса, подтвержденное многочисленными тестами, обеспечивает надежную защиту от ЗППП и нежелательной беременности. Дизайнерские блистеры и стильный металлический кейс делают акцент на вашем желании не экономить на удовольствии.
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