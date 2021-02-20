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Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5

Артикул: 313344
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 1
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 2
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 3
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 4
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 5
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 6
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 7
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 1
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 2
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 3
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 4
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 5
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 6
Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - фото 7
1 910 руб. 
2 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313344
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке5
Революционные (не побоимся этого слова) презервативы Sagami Original 0.01 произвели такой фурор в Японии, что продаются в другие страны в крайне ограниченных количествах. Нет, производителям их не жалко, просто японцы раскупают их так быстро, что на экспорт практически ничего не остается. Чем же они так хороши?. Это новое поколение супертонких полиуретановых презервативов. Толщина в 0,01 мм настолько мала, что позволяет партнерам чувствовать только друг друга, а не презерватив. Несмотря на ультратонкие стенки, Sagami Original 0.01 очень прочны и так же надежно защищают, как их более плотные собратья. Они мгновенно принимают температуру тела человека и придают стимуляции совершенную естественность. Не содержат протеинов и химических катализаторов, а значит, полностью гипоаллергенны и подходят даже людям с аллергией на латекс. Полиуретановые презервативы обладают нейтральным ароматом и не раздражают резиновым запахом, как латексные. Берите максимум удовольствия от секса вместе с презервативами Sagami Original 0.01.


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Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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