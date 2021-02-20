Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см

Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см

Артикул: 313074
  • Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 1
  • Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 2
  • Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 3
  • Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 4
Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 1
Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 2
Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 3
Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см - фото 4
1 910 руб. 
2 300 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 50 см
Материалкожа/пластик
СтранаКитай
ТипСтек
Цветчерный
Стек 21 см с кожаным шлепком и украшением в виде головы леопарда — идеальное приспособлением для умеренных и сильных воздействий, а также стильный аксессуар для лёгкий ролевых игр. Какая бы задача ни стояла конкретно перед этим стеком — он с ней справляется на ура, доставляя массу приятных впечатлений. Небольшая рекомендация: при использовании стека для порки рекомендуется наносить удары по ягодицам, следя, чтобы кончик ударного атрибута не оставлял захлёстов.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Стек TOYFA Theatre, пластик, кожа, черный ,21 см – стоимость товара 1910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...