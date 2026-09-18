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Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311791
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа

Регулировка глубины сиденья. Масса: 9,95 кг. Габариты: 58,8х27,8х58,1 см.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка глубины сиденья. Масса: 9,95 кг. Габариты: 58,8х27,8х58,1 см.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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