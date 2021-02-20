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Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф

Артикул: 311597
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 4
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 1
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 2
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 3
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 4
4 790 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 311597
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендБюрократ
Тип товараКресла детские
Крестовинапластиковая
Механизм качанияесть
Ограничение по весу100 кг
Подлокотникинет
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под весда
Тип механизма качанияпружинно-винтовой
Материал обивкиткань
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Сиденье имеет 2 варианта сборки (перемещается относительно платформы), за счет этого меняется глубина сиденья. Спинка пружинит и перемещается вверх-вниз по опоре. Масса: 8,3 кг. Габариты: 57х23х54 см. Возможна комплектация с черными колесами.


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Кресло детское Бюрократ KD-4-F/GIRAFFE оранжевый жираф - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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