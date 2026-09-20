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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497668
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
16.7

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный

Игровые кресла Bloody с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт и удобную опору для рук. Вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-370 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Описание
Игровые кресла Bloody с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт и удобную опору для рук. Вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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