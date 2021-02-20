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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669

Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669

Артикул: 311427
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 7
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 1
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 2
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 3
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 4
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 5
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 6
Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - фото 7
1 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311427
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостинет
Максимальная мощность лампы, Вт5
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см40.7

Настольный светильник высотой 40,7 см представлен в классическом белом дизайне с небольшими синими вставками, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 5 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 4700 до 6000 K и световым потоком 370 Лм, которое обеспечивают 6 светодиодов.

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Светильник настольный SONNEN OU-608, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 5Вт, белый/синий, 236669 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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