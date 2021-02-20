Видеорегистратор Roadgid Duo

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Roadgid
|Тип товара
|Видеорегистратор
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920?1080
|Кол-во камер
|2
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|да
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Диагональ экрана, дюйм
|3
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Угол обзора
|140°
|Камера заднего вида
|есть
|Емкость аккумулятора
|250 мАч
|Комплектация
|видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
|Страна производства
|Китай
|Выносная камера
|есть
|Навигатор
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Ночная съемка
|есть
|Скрытая установка
|нет
|Длина, см
|5.3
|Ширина, см
|8.7
|Высота, см
|3.4
|Вес, кг
|0.11
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