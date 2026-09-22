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Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S

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Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 1
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 2
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 3
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 4
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 5
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 6
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 7
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 8
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 9
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 10
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 1
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 2
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 3
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 4
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 5
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 6
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 7
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 8
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 9
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 10
  • Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715798
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Характеристики

Бренд
Playme
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х11х8
Вес, г.
260

Описание товара Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S

Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S



Теги товара: С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S




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Характеристики
Бренд
Playme
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S


Теги товара: С микрофоном, Мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - данный товар вы можете купить по цене 4440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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