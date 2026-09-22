Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S
Оригинальный товар
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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715798
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Характеристики
Бренд
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х11х8
Вес, г.
260
Описание товара Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S
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Теги товара: С микрофоном, Мини
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Бренд
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С микрофоном, Мини
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Теги товара: С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Playme X черный 3.6Mpix 2560x1440 1440p 170гр. Allwinner 851S - данный товар вы можете купить по цене 4440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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