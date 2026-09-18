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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306112
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Описание товара Триммер бензиновый Eurolux TR-4000T
Триммер бензиновый EUROLUX TR-4000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Модель Триммер бензиновый EUROLUX TR-4000T является самой мощной в данной линейке триммеров. Как и у всех триммеров этой компании, штанга у данной модификации неразборная. Преимущества: - Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии. - Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения. - Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место. - Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать. - Управление триммером расположено прямо на рукоятке. Внимание: Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла. Необходимо использовать высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов). Пропорция приготовления указывается производителем масла. Если пропорция не указана, то используется 1:40.
Триммер бензиновый EUROLUX TR-4000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Модель Триммер бензиновый EUROLUX TR-4000T является самой мощной в данной линейке триммеров. Как и у всех триммеров этой компании, штанга у данной модификации неразборная. Преимущества: - Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии. - Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения. - Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место. - Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать. - Управление триммером расположено прямо на рукоятке. Внимание: Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла. Необходимо использовать высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов). Пропорция приготовления указывается производителем масла. Если пропорция не указана, то используется 1:40.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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