Бензопила Eurolux GS-4516
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306098
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
7
Описание товара Бензопила Eurolux GS-4516
Бензопила Eurolux GS-4516 оснащена тормозом, который быстро останавливает цепь после выключения. Применяется для обрезки сучьев, заготовки дров. Дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.
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Бензопила Eurolux GS-4516 оснащена тормозом, который быстро останавливает цепь после выключения. Применяется для обрезки сучьев, заготовки дров. Дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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