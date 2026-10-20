Чайник электрический BBK EK1760S черный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 304894
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Загружаем...
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Загружаем...
950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
антискользящая база
Дополнительные функции
автоотключение при вскипании
Дополнительный цвет
серый металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, г.
890
Описание товара Чайник электрический BBK EK1760S черный
Современный электрический чайник EK1760S, корпус которого выполнен из нержавеющей стали, мощностью 2200 Вт и емкостью 1,7 литра, является качественной и надежной моделью. Прибор обладает многоуровневой защитой: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды. Чайник установлен на удобной подставке с возможностью поворота на 360° и с отделением для хранения шнура. Скрытый нагревательный элемент и легкое открытие крышки чайника обеспечат комфортное ежедневное использование.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
антискользящая база
Дополнительные функции
автоотключение при вскипании
Дополнительный цвет
серый металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Современный электрический чайник EK1760S, корпус которого выполнен из нержавеющей стали, мощностью 2200 Вт и емкостью 1,7 литра, является качественной и надежной моделью. Прибор обладает многоуровневой защитой: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды. Чайник установлен на удобной подставке с возможностью поворота на 360° и с отделением для хранения шнура. Скрытый нагревательный элемент и легкое открытие крышки чайника обеспечат комфортное ежедневное использование.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Чайник электрический BBK EK1760S черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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