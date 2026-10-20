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Чайник электрический BBK EK1760S черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BBK EK1760S черный

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Чайник электрический BBK EK1760S черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чайник электрический BBK EK1760S черный
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
антискользящая база
Дополнительные функции
автоотключение при вскипании
Дополнительный цвет
серый металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, г.
890

Описание товара Чайник электрический BBK EK1760S черный

Современный электрический чайник EK1760S, корпус которого выполнен из нержавеющей стали, мощностью 2200 Вт и емкостью 1,7 литра, является качественной и надежной моделью. Прибор обладает многоуровневой защитой: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды. Чайник установлен на удобной подставке с возможностью поворота на 360° и с отделением для хранения шнура. Скрытый нагревательный элемент и легкое открытие крышки чайника обеспечат комфортное ежедневное использование.

Отзывы о товаре Чайник электрический BBK EK1760S черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
антискользящая база
Дополнительные функции
автоотключение при вскипании
Дополнительный цвет
серый металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современный электрический чайник EK1760S, корпус которого выполнен из нержавеющей стали, мощностью 2200 Вт и емкостью 1,7 литра, является качественной и надежной моделью. Прибор обладает многоуровневой защитой: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды. Чайник установлен на удобной подставке с возможностью поворота на 360° и с отделением для хранения шнура. Скрытый нагревательный элемент и легкое открытие крышки чайника обеспечат комфортное ежедневное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический BBK EK1760S черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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