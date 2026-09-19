Чайник электрический BQ KT1830G White
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.19
Описание товара Чайник электрический BQ KT1830G White
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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