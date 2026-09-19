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Чайник электрический BQ KT1830G White купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT1830G White

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Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 1
Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 2
Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1830G White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380668
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.19

Описание товара Чайник электрический BQ KT1830G White

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1830G White




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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