Чайник электрический BQ-KT2000G Черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719787
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х21
Вес, кг.
1.24
Описание товара Чайник электрический BQ-KT2000G Черный
Электрочайник BQ KT2000G синего цвета обладает невероятным дизайном, который подойдет к любому интерьеру. Корпус изготовлен из жаростойкого стекла. Индикатор включения упростит эксплуатацию устройства, а светодиодная подсветка является отличным дополнением к дизайну устройства.
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Теги товара: 1.5 л, стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Страна производитель
Китай
Электрочайник BQ KT2000G синего цвета обладает невероятным дизайном, который подойдет к любому интерьеру. Корпус изготовлен из жаростойкого стекла. Индикатор включения упростит эксплуатацию устройства, а светодиодная подсветка является отличным дополнением к дизайну устройства.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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