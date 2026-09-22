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Чайник электрический BQ-KT2000G Черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ-KT2000G Черный

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Чайник электрический BQ-KT2000G Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719787
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х21
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический BQ-KT2000G Черный

Электрочайник BQ KT2000G синего цвета обладает невероятным дизайном, который подойдет к любому интерьеру. Корпус изготовлен из жаростойкого стекла. Индикатор включения упростит эксплуатацию устройства, а светодиодная подсветка является отличным дополнением к дизайну устройства.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT2000G Черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210 х 225 х 140
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник BQ KT2000G синего цвета обладает невероятным дизайном, который подойдет к любому интерьеру. Корпус изготовлен из жаростойкого стекла. Индикатор включения упростит эксплуатацию устройства, а светодиодная подсветка является отличным дополнением к дизайну устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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